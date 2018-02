मुख्य सचिव का केजरीवाल को चिट्ठी, "बैठक में आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं मार पिटाई नहीं होगी"

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और कहा, "आज 3 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होउंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वहां पर मेरे साथ मार पिटाई या बुरा बर्ताव नहीं होगा." अपने साथ मारपीट मामले के बाद आज पहली बार मुख्य सचिव कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे.

#Delhi Chief Secretary Anshu Prakash writes to Delhi CM over today's meeting of council of ministers on budget session, says, 'will attend the meeting on the assumption that CM will ensure there is no physical attack & verbal assault on the officers' pic.twitter.com/NpfAr80EMV