आधार डेटा लीक मामला: शत्रुघ्न सिन्हा ने पूछा, क्या हम ‘बनाना रिपब्लिक’ में जी रहे हैं?

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्रिब्यून अखबार के आधार पर खुलासे पर कहा कि क्या देश के लोग किसी ‘‘बनाना रिपब्लिक’’ में जी रहे हैं. ‘बनाना रिपब्लिक’ शब्द का इस्तेमाल ऐसे देश के लिए किया जाता है जो राजनीतिक रूप से अस्थिर है. बता दें कि ट्रिब्यून की पत्रकार ने आधार पर खुलासा किया था कि मात्र 500 रुपये में आधार की जानकारी लीक हो जा रही है.

शत्रुघ्न ने ट्विटर में लिखा, ‘‘यह कैसा न्याय है? क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है? यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.’’ सिन्हा अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व की आलोचना करते रहे हैं.

I congratulate the Editors' Guild of India for strongly taking up this matter & going deep into this. Hope wish and pray that genuine authorities in the Govt. and the respected SC in particular will take notice & come out with swift corrective measures. Satyamevajayate! Jai Hind!