विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल ने हरियाणा में किया रोड शो

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राज्य के रोहतक-भिवानी क्षेत्र में रोडशो किया. रविवार को हिसार में उनकी रैली हुई. हिसार रैली में अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभाचुनाव में अपनी पार्टी की दावेदारी पेश करने की घोषणा की. केजरीवाल के साथ यहां आप के हरियाणा प्रमुख नवीन जयहिंद भी मौजूद थे. रोडशो दोपहर तक बहादुरगढ़, सांपला और रोहतक से होकर गुजर चुका था. रोडशो कलानौर, दादरी, भिवानी और तोशाम से भी होकर गुजरेगा.

We have to rebuild Haryana and a new Haryana cannot be made by old and shrewd political parties. Its time for Change and AAP is the Change : @ArvindKejriwal#KejriwalHRRoadShow pic.twitter.com/VJ43OkhGS7