अंकित के परिवार से मिले केजरीवाल, कानूनी सहायता का दिया आश्वासन

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अंकित सक्सेना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान उन्हें परिवार को सभी कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया. बता दें कि गुरुवार की रात अंकित की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. उसका गुनाह इतना था कि उसने दूसरे धर्म की लड़की सलीमा से प्यार किया था. आरोप है कि अंकित जिस लड़की से प्यार करता था, उसके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से उसे मार डाला है.

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अंकित के परिवार के सदस्यों के साथ भेंट के दौरान इस भयावह घटना पर दुख प्रकट किया. प्रवक्ता ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और अंकित की मां का इलाज अच्छे से कराने का वादा किया है.’

