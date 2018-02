आर्मी चीफ ने BJP से की AIUDF की तुलना, ओवैसी बोले- ‘राजनीतिक मामलों में दखल न दें’

नई दिल्ली: आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एक सम्मेलन में बीजेपी की तुलना असम की एक पार्टी एआईयूडीएफ से की है. बिपिन रावत ने एआईयूडीएफ को असम की उभरती हुई पार्टी बताया है. सेना प्रमुख के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें राजनीतिक मामलों में दखल न देने को कहा है.

क्या कहा है बिपिन रावत ने?

असम के कई जिलों में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि की खबरों का हवाला देते हुए सेना प्रमुख ने बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ की चर्चा की. उन्होंने कहा, ‘’एआईयूडीएफ नामक एक पार्टी है. उस पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी को उभरने में सालों लग गए, जबकि वह बिल्कुल कम समय में उभरी. एआईयूडीएफ असम में तेजी से बढ़ रही है.’’ जिस कार्यक्रम में सेना अध्यक्ष ने ये बयान दिया उसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे.

भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ कराने की साजिश रच रहे हैं चीन और पाकिस्तान- सेना प्रमुख

राजनीतिक मामलों में दखल नहीं दें- असदुद्दीन ओवैसी

सेना प्रमुख के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रया आई है. ओवैसी ने कहा है कि सेना प्रमुख को राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीटर पर लिखा, ‘’ सेना प्रमुख को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के उदय पर बयान देना उनका काम नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है. सेना हमेशा एक निर्वाचित नेतृत्व के तहत काम करती है.’’

What,the Army Chief should not interfere in political matters it is not his work to comment on the rise of a political party ,Democracy & Constitution allows it and Army will always work under an Elected Civilian leadership https://t.co/PacWqqYXz1