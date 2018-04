आसाराम रेप केस: जोधपुर कोर्ट ने ठहराया दोषी, आज हो सकता है सजा का एलान

आसाराम केस से जुड़ी अहम जानकारी

नाबालिग के मुताबिक, वह आसाराम के छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) स्थित आश्रम में पढ़ती थी. जहां से आसाराम ने उन्हें जोधपुर बुलाया और उनके साथ 15 अगस्त 2013 को रेप किया. 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने आसाराम और उनके चार सहयोगियों शिवा, शिल्पा, शरद और प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखिल किया था. आसाराम के खिलाफ पॉस्को एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये थे.

आसाराम का क्या होगा अगला कदम

आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम अपनी लीगल टीम से मिलेंगे और आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

