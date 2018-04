पीएम मोदी-आसाराम की दोस्ती पर कांग्रेस का हमला, पुराना वीडियो ट्वीट कर कसा तंज़

कांग्रेस ने अपने ओफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी और विवादास्पद धर्मगुरु आसाराम के बेहद करीबी रिश्तों को उजागर किया गया है. कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसी भी इंसान की शख्सियत उसकी दोस्ती से जाहिर होती है.

"A man is known by the company he keeps" - Aesop's fables #AsaramVerdict pic.twitter.com/CTOQ8HKJ1O