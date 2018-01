भारत पहुंचे आसियान नेता, गणतंत्र दिवस समारोह में देखेंगे देश की संस्कृति और विविधता की झलक

नई दिल्ली: आसियान देशों के नेता शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं. भारत के अभूतपूर्व राजनयिक पहल के तहत इस बार एक से ज्यादा देश के राष्ट्राध्यक्ष समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं, इससे पहले गणतंत्र दिवस में केवल एक मुख्य अतिथि के शामिल होने का रिवाज रहा है. अधिकारियों ने कहा, "दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं."

ASEAN and India celebrate 25 years of a strong partnership that has benefitted the entire world. We seek to expand this cooperation in the years to come. @ASEAN pic.twitter.com/lLBXvWDv1X