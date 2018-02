नई दिल्ली: लगातार सामने आ रहे बैंकिंग घोटालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत की है. इस बातचीत के दौरान वो काफी परेशान दिखे. उन्होंने कहा, "रेग्युलेटरों (नियामकों) के हिस्से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. वही ये तय करते हैं कि व्यापार का ये खेल कैसे चलेगा. उन्हें अपनी तीसरी आंख हमेशा खोलकर रखनी चाहिए. ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सिस्टम में नेताओं की जवाबदेही है लेकिन नियामकों की नहीं."

वित्त मंत्री ने कहा, "अगर किसी बैंक की कई ब्रांचों में कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा हो और इसकी जानकारी देने में हर कोई असफल रह जाता है, तो क्या ये एक देश के लिए चिंता की बात नहीं है. मामले में आला अधिकारी से लेकर, ऑडिटिंग सिस्टम के कई स्तर पर मामले की अनदेखी की गई. ये बेहद चिंतित करने वाला है."

If a fraud is takng place in multiple branches of banking system&no one raised the red flag, doesn't that become worrisome for a country.Similarly,top mgmnt who were indifferent,multiple layers of auditing system which chose to look other way,it creates a worrisome situation:FM