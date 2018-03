पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मामले में जगतार सिंह तारा को उम्रकैद की सजा

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के सिलसिले में एक विशेष अदालत ने जगतार सिंह तारा को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तारा के वकील सिमरनजीत सिंह ने बताया कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जे एस संधू ने यहां के कड़ी सुरक्षा वाले बुड़ैल जेल में सजा का ऐलान किया, जहां फिलहाल तारा कैद है.

