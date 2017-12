अपना 'LOGO' लॉन्च करने वाला देश का पहला शहर बना बेंगलुरु

नई दिल्ली: आईटी सिटी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे अपनी ब्रांड पहचान और 'लोगो' मिल गया है. रविवार को हुए एक कार्यक्रम के दौरान शहर के 'लोगो' को राज्य के पर्यटन मंत्री ने लॉन्च किया. इस 'लोगो' को नाम्मुर नाम की स्टार्ट-अप कंपनी ने बनाया है. एक प्रतियोगिता के तहत नाम्मुर को इस 'लोगो' के लिए सरकार से 5 लाख रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है.

बता दें कि बीते कुछ महीनों से सड़कों पर गड्ढों और झीलों में प्रदूषण के लिए बेंगलुरु शहर आलोचना का सामना कर रहा था. कर्नाटक सरकार ने रविवार को बेंगलुरु शहर के लोगो का शुभारंभ करके एक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी छवि को सुधारने का प्रयास किया है. इसके साथ, यह यूएस के न्यूयॉर्क और नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम जैसे शहरों में शामिल हो गया है जिनका खुद का लोगो है.

#NammaBengaluru gets its own identity. A city steeped in history, culture, art, cuisines. A identity that will tell the Bengaluru stories across the globe. #NammaBengaluruHabba pic.twitter.com/fwUUrr2Kdp