पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया गले, कांग्रेस 'हग पॉलिसी' कहकर उड़ाया मजाक

नई दिल्ली: इजराइल के प्रधानमंत्री बेमजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर हैं. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर उनका जोरदार स्वागत किया. एयरपोर्ट पर जैसे ही नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर नेतन्याहू को गले लगा लिया.

विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी को अक्सर इस तरह मुलाकात करते देखा जा चुका है लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पीएम मोदी की 'हग डिप्लोमेसी' का मजाक उड़ा दिया. पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें पीएम मोदी के हग पॉलिसी और दूसरे नेताओं से मिलने का मजाक बनाया गया है.

इस विडियो में पीएम मोदी के जापानी पीएम शिंजो आबे और उनकी पत्नी से मुलाकात, जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल के साथ मीटिंग, ट्रंप के साथ गले मिलने, तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के साथ गले मिलने के पल दिखाए हैं जिसे पार्टी ने टाइटेनिक का रोमांटिक पोज बताया. यही नहीं इस विडियो में ट्रंप को पीएम मोदी के गले मिलने की अदा से परेशान दिखाया गया है.

With Israeli PM Benjamin Netanyahu visiting India, we look forward to more hugs from PM Modi! #Hugplomacy pic.twitter.com/M3BKK2Mhmf