बिहार: नवादा में सांप्रदायिक हिंसा, पुलिस ने चलाई कई राउंड गोलियां

पटना: बिहार में सांप्रदायिक तनाव का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है. इस बार नवादा जिले में मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद दो समुदाय के लोग आमने-आमने आ गए और एक-दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाईं. फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन हिंसा को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

नवादा के डीएम ने कहा, ''कुछ असमाजिक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दी, जिसकी वजह से दो समुदाय आमने-सामने आ गए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.'

#Bihar: Clash between two communities in Nawada, security personnel deployed in the area. District Magistrate says, 'It was a matter of an idol being vandalised by some miscreants, which led to the communities coming face-to-face; situation is now under control.' pic.twitter.com/UTe91A7mj4