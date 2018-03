त्रिपुरा के CM बने बिप्लब देब, PM मोदी बोले- आज फिर से दिवाली आयी है

नई दिल्ली: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर बिप्लब देब ने शुक्रवार को शपथ ली. राज्यपाल तथागत राय ने उन्हें पद और गोपणीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी, माणिक सरकार और कई गणमान्य उपस्थित थे.

जिष्णु देबबर्मा को राज्यपाल तथागत राय ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. बिप्लब देब की कैबिनेट में बीजेपी की सहयोगी इंडिजनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) को भी जगह दी जाएगी. आईपीएफटी नेता एन सी देबबर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है.

Agartala: #BiplabDeb takes oath as the next Chief Minister of #Tripura pic.twitter.com/yjfqx5m88B