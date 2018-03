अगरतला: शून्य से शिखर पर सूबे में बीजेपी को पहुंचाने वाले नायक बिप्लब देब को पार्टी ने सीएम बनाने का फैसला किया है. 25 साल से राज करने वाले लेफ्ट के अभेद किला को ध्वस्त करने का ईनाम देब को सूबे का मुखिया बनाकर दिया जा रहा है तो उनके सहयोग के लिए डिप्टी सीएम के रूप में जिष्णु देब को चुना गया है.

बता दें कि मेघालय में कॉनराड संगमा ने एनडीए के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है. वाई पैटन नागालैंड में एनडीए के सीएम बनेंगे. इसी के साथ पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के तीन और राज्यों में एनडीए ने सफलतापूर्वक सरकार बनाने की कवायद पूरी कर ली है.



देब के सीएम पद के लिए चुने जाने पर जिष्णु देव बर्मन ने कहा, "मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूं. बिप्लब जी के साथ मिलकर हम त्रिपुरा को विकास के पथ पर ले जाने का काम करेंगे. हम इसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे. शिक्षा, हेल्थ, ग्रामीण और आदिवासियों का विकास वो मुद्दे हैं जिसपर हमारा ज़ोर रहेगा."

I am elated. I, Biplab Ji with all the MLAs will work together to take Tripura on the path of development & will make it No. 1 state. Education, health & rural & tribal development are the biggest issues here which need stress: #Tripura Deputy CM elect Jishnu Deb Burman pic.twitter.com/k6bYblNVso