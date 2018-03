कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बिप्लब देब, पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद

अगरतला: असम राइफल्स मैदान में बिप्लब देब कल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी की पहली सरकार का आगाज होगा. 48 साल के देब ने छह मार्च को राज्यपाल तथागत राय से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था. इसके बाद राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया.

Great picture! One more Chief Minister will join you tomorrow :) https://t.co/5mh8wf0LMx