राज्यसभा चुनाव: बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, कांग्रेस ने 10 नामों का किया एलान

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. दूसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से हरनाथ सिंह यादव, उत्तराखंड से अनिल बलूनी, कर्नाटक से राजीव चंद्रसेखर, महाराष्ट्र वी मुरलिधरन और मध्य प्रदेश से अजय प्रताप सिंह जैसे नेता बीजेपी की ओर से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार होंगे.

वहीं कांग्रेस ने भी अपने 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से अभिषेक मनु सिंघवी, महाराष्ट्र से कुमार केतकर और गुजरात से नारनभाई रथवा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

गौरतलब है कि बीजेपी इससे पहले अपने 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है. पहली लिस्ट में अधिकतर नाम मोदी सरकार में मंत्रियों के हैं. बीजेपी ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जबकि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाएंगे. गुजरात से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला को राज्यसभा भेजने का फैसला पार्टी ने किया है. वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को हिमाचल से, रविशंकर प्रसाद को बिहार से और भूपेंद्र यादव को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है.

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अबतक अपने 26 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया है. कल यानि 12 मार्च राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है.

