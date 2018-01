अब राहुल की जैकेट पर जंग: BJP बोली- मेघालय में भ्रष्टाचार के पैसे से आई महंगी जैकेट

शिलांग: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मेघालय के दौरे पर हैं. कल राजधानी शिलांग में मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ एक कन्सर्ट देखने गए राहुल गांधी ने कड़ाके की ठंड में मोटी काले रंग की जैकेट पहनी. अब इसी जैकेट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है.

मेघालय बीजेपी ने जैकेट को लेकर राहुल पर हमला करते हुए ट्वीट किया, ‘’तो राहुल गांधी जी, व्यापक भ्रष्टाचार द्वारा मेघालय के सरकारी खजाने को चूसने के बाद ब्लैक मनी से सूट बूट की सरकार? हमारे दुखों पर गाना गाने की बजाय, आप मेघालय की नकारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे सकते थे. आपकी उदासीनता हमारा मजाक उड़ाती है.’’

So @OfficeOfRG , soot(pun intended!)-boot ki sarkar with ‘black’ money fleeced from Meghalayan State exchequer by rampant corruption? Instead of singing away our woes, you could have given a report card of your inefficient govt in Meghalaya! Your indifference mocks us! pic.twitter.com/sRvj5eoyRb