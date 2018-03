नई दिल्ली: पूर्वोत्तर के तीन राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शानदार प्रदर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार संसद परिसर पहुंचे. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने उनका धमाकेदार स्वागत किया. पीएम मोदी जैसे ही सांसदों के बीच पहुंचे वैसे ही नारे लगने लगे- 'जीत हमारी जारी है, अब कर्नाटक की बारी है.' संसदीय पार्टी की बैठक में पहुंचे सांसदों को पूर्वोत्तर का अंगवस्त्र पटका दिया गया. कल से ही बीजेपी के सांसद पटके लपेटे दिख रहे हैं.

लेफ्ट पर बीजेपी की जीत विचारधारा की जीत- मोदी

अब बीजेपी अपने अगले मिशन पर निकल पड़ी है. अगला मिशन कर्नाटक है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसी बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में लेफ्ट पर बीजेपी की जीत विचारधारा की जीत है. पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों और कार्यकर्ताओं से लोगों की आशा-आकांक्षा को पूरा करने के लिये कठिन परिश्रम करने को भी कहा. उन्होंने त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को पार्टी के विचारधारा की जीत बताया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिठाई खिलाई.

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पीएम की प्रतिक्रिया को सबके साथ साझा किया. उन्होंने पीएम की बड़ी बातें बताते हुए कहा, "इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में लेफ्ट पर बीजेपी की जीत विचारधारा की जीत है. प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से लोगों की आशा आकांक्षा को पूरा करने के लिये कठिन परिश्रम करने को कहा है."

