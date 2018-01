तनाव की वजह से पाकिस्तान को नहीं दी मिठाई: BSF

नई दिल्लीः इस साल गणतंत्र दिवस पर बीटिंग द रिट्रीट के मौके पर वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाई नहीं खिलाई. हर साल ये परंपरा रही है कि बीटिंग द रिट्रीट के मौके बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान पाकिस्‍तानी सेना को मिठाई देते हैं लेकिन इस बार पाकिस्तानी सिपाहियों का मुंह मीठा नहीं कराया गया. एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे सीज़फायर उल्लंघन को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है.

बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बलों के बीच सालों से खास मौकों पर मिठाइयों के लेनदेन की परंपरा चली आ रही है. हालांकि इस बार ये परंपरा पूरी नहीं हो सकी. तनाव की वजह से इस बार पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिठाई नहीं दी गई. 69वें गणतंत्र दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ का गुस्सा देखने को मिला.

Atmosphere was such that no exchange of sweets took place with Pakistan Rangers. I think in the coming time old tradition of exchanging sweets will be revived soon: DG BSF KK Sharma at Attari Wagah border #RepublicDay pic.twitter.com/tBNrZrUu8x