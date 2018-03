मायावती का एलान, बीएसपी के पूर्व विधायक भीमराव अंबेडकर होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार

लखनऊ: बीएसपी के पूर्व विधायक भीमराव अंबेडकर को पार्टी की तरफ से राज्य सभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है. पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले का एलान किया. लखनऊ में बीएसपी विधायकों और कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाई गई थी. इसी मीटिंग में बहन जी ने अपना फैसला सबको सुनाया. मायावती ने सबसे भीमराव का परिचय कराया और उन्हें फूलों की माला पहनाई गई. भीमराव को पहले से ही मीटिंग में बुला लिया गया था.

I thank her (Mayawati) that she provided this opportunity to a candidate like me: Bhim Rao Ambedkar, BSP's Rajya Sabha candidate from #UttarPradesh