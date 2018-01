सरकार ने किया बजट सत्र की तारीखों का एलान, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी बजट सत्र की तारीखों का एलान कर दिया है. संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से प्रारंभ होगा और एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसकी अनुशंसा की.

संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा.

First part of budget session to be held from 29 January to 9 February, budget to be presented on 1 February. Second part to be held from 5 March to 6 April: Parliamentary Affairs Minister Ananth Kumar (File Pic) pic.twitter.com/rigPOGiFXK