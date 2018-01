मोदी सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी FDI को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) से जुड़े कुछ बड़े प्रस्तावों को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है. सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है. खास बात ये है कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब विपक्ष में बैठी बीजेपी एफडीआई का घोर विरोध करती थी.

आपको बता दें कि सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले से ही 100 फीसदी एफडीआई थी, लेकिन 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब कंपनी को 100 फीसदी एफडीआई की ऑटोमैटिक इजाजत मिल गई है.

सरकार का ये फैसला अपेक्षित था क्योंकि पिछले बजट में सरकार ने एफडीआई नियमों में ढील के संकेत दिए थे.

कैबिनेट बैठक में एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइन्स को 49% तक निवेश को मंजूरी दी गई है.

100% FDI under automatic route for single brand retail trading approved by Union Cabinet,100% FDI under automatic route in construction development also approved

— ANI (@ANI) January 10, 2018