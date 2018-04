दिल्ली में राशन घोटाला: CAG की रिपोर्ट से खुलासा, स्कूटर-बाईक और तिपहिया वाहन से हुई राशन सप्लाई

नई दिल्ली: दिल्ली में कैग (कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) की रिपोर्ट में राशन घोटाला सामने आया है. देश में कई बड़े-बड़े घोटाले सामने वाले वाले कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन गाड़ियों से राशन की ढुलाई का जिक्र है वो जांच में स्कूटर और बाइक निकले. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संदेह है कि राशन बांटा ही नहीं गया और फर्जी ढुलाई दिखाई गई.

केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गम्भीर सवाल

दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर वित्तीय वर्ष 2016-17 की कैग की ऑडिट रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कामकाज पर गम्भीर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, राशन वितरण केंद्रों पर 1589 क्विंटल ढुलाई के लिए नौ ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया जिनका रजिस्ट्रेशन नम्बर बस, तिपहिया वाहन, मोटर साइकिल और स्कूटर का था.

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- केजरीवाल

कैग ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि, 'इससे सन्देह पैदा होता है कि राशन का वितरण हुआ ही नही और अनाज चोरी की आशंका से नकारा नही जा सकता.' घोटाले की खबर सामने आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नही बख्शा जाएगा.

Exemplary action will be taken against the guilty in each case of corruption or irregularity pointed by CAG. No one will be spared.