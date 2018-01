AAP नेता का दावा, केजरीवाल सरकार को गिराने की फिराक में थे कुमार विश्वास

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने अपने बागी नेता कुमार विश्वास पर आज बड़ा प्रहार किया है. पार्टी ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों के बाद कुमार विश्वास दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के 'केंद्र' में थे.

राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ क्षोभ जताने के एक दिन बाद कवि और नेता कुमार विश्वास पर पार्टी का यह बड़ा पलटवार है.

आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने दावा किया कि "पिछले वर्ष अप्रैल में एमसीडी चुनावों के बाद, सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और उस षड्यंत्र के केंद्र में कुमार विश्वास थे." उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा, "इस बारे में कुछ विधायकों के साथ अधिकतर बैठकें उनके आवास पर हुईं. कपिल मिश्रा उसका हिस्सा थे और बाद में उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया."

कुमार विश्वास ने अभी तक गोपाल राय के आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी. विश्वास ने कल आरोप लगाए थे कि केजरीवाल के निर्णयों के बारे में सच कहने के लिए उन्हें दंडित किया गया और उन्होंने अपनी 'शहादत' को स्वीकार कर लिया है.

गोपाल राय ने एक वीडियो का हवाला दिया जिसे विश्वास ने जारी किया था और इसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर परोक्ष प्रहार किया था. राय ने कहा कि वीडियो के माध्यम से विश्वास ने निगम चुनावों में आप की संभावनाओं को खराब करने का प्रयास किया. स्थानीय चुनाव में पार्टी बीजेपी से हार गई थी.

राय ने यह भी कहा, "वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर संभव सार्वजनिक मंच से पार्टी पर प्रहार किए. क्या इस तरह के व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जा सकता है?" इससे पहले विश्वास ने ट्वीट किया था कि वीडियो में उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन पर वे पुनर्विचार नहीं करेंगे.

The voice of this video was, is and will remain on top for me, despite the cost I had to pay recently. I will never compromise on any stand in this video, even if more sacrifices are needed in future, because it's not just me, it's We, The Nation! ????????????https://t.co/xKqFQvdctT