स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे कनाडा के PM ट्रूडो, CM अमरिंदर के साथ करेंगे बैठक

अमृतसर: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी सात दिवसीय भारत यात्रा के तहत आज पंजाब के अमृतसर में होंगे. वे स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अमृतसर के एक होटल में बैठक करेंगे. कैप्टन ने ट्वीट किया है, ‘‘कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ अमृतसर में बैठक होगी. मुझे उम्मीद है कि इस बैठक से भारत-कनाडा के बीच व्यवसाय बढ़ेगा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे."

Look forward to meeting Canadian Prime Minister @JustinTrudeau in Amritsar on Wednesday. I’m hopeful that this meeting will help strengthen the close Indo-Canadian business ties as well as the deep-rooted people-to-people relations between our two countries.