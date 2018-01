दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे, बच्चों को लाइव देख सकेंगे माता-पिता

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अधिकारियों को तीन महीने के अंदर सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. दिल्ली के सीएम ने कहा कि इससे माता-पिता उसी समय अपने मोबाइल में बच्चों को कक्षा में पढ़ता हुआ देख सकेंगे.

Reviewed the progress of installation of CCTV cameras in each class in all govt schools. Each parent will be given access to see his child studying in class on realtime basis on his phone. This will make the whole system transparent and accountable. It will ensure safety of kids