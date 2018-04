SC/ST मामला: SC में पुनर्विचार याचिका दायर, रविशंकर बोले- 'दलित हित पर नहीं आने देंगे आंच'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएसी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार सहमत नहीं है. बता दें कि इस मसले को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है. देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है.

सरकार के बड़े वकील करेंगे पूरे मामले में पैरवी- रविशंकर

इस मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, ‘’सरकार के बड़े वकील इस पूरे मामले में पैरवी करेंगे और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे.'' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार भी सहमत नहीं है.

दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी- रविशंकर

इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘’सरकार में रहने के बावजूद कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को सालों तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था.’’ प्रसाद ने कहा आरक्षण समेत किसी मुद्दे पर दलित हित पर सरकार आंच नहीं आने देगी.

I wish to convey that today we've filed a petition on the judgement by Supreme Court on the SC/ST act. We have filed a comprehensive review petition which will be presented before the court by the senior lawyers of the government: Ravi Shankar Prasad, Union Law Minister #SCSTAct pic.twitter.com/d7fzlUtTHy