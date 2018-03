बैगेज क्लियरेंस में देरी से थमी IGI एयरपोर्ट की रफ्तार- हेमा, अखिलेश और पीयूष गोयल के भी बैग अटके

नयी दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल- 3 पर कल कई घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा. दरअसल एयरपोर्ट पर कल शाम एयरपोर्ट पर बैगेज हैंडलिंग सिस्टम खराब हो गया. इस वजह से हजारों यात्रियों को उनके बैग मिलने में भारी परेशानी हुई. कई यात्री बिना बैग के ही फ्लाइट में चले गए. यात्रियों को एयरपोर्ट पर सामान ढूंढने के दौरान काफी अफरातफरी मची रही.

इस दौरान कई एयरलाइंस की फ्लाइट में बैग नहीं रखे जा सके. विमानों की उड़ान में भी देरी हुई. हालांकि अब ये समस्या दूर हो चुकी है. आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से हर रोज करीब एक लाख लोग सफर करते हैं जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी भी होते हैं. हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वे में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नंबर वन एयरपोर्ट चुना गया था.

परेशान हुए खासो-आम

बीजेपी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी भी उन यात्रियों में शामिल थीं जिनका बैग अटक गया था. अपुष्ट खबरें हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बैग भी अटक गया था. रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इसी वजह से मुंबई में एक कार्यक्रम में देरी से पहुंचे. सूत्रों ने बताया कि विमान के देरी से उडान भरने के चलते ऐसा हुआ.

आपको बता दें कि यात्रियों के बैग विमानों में नहीं रखे गए और एयरलाइन ने हवाई अड्डा अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की. डायल इंटरनेशनल एयपोर्ट लिमिटेड के एयरपोर्ट ऑपरेटर ने बैगेज क्लियरेंस में देरी के लिए ‘बडी मात्रा में खतरनाक चीज़ों’ खासतौर पर पावर बैंक और लाइटर को जिम्मेदार ठहराया. यात्रियों के सामान में ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से क्लियरेंस में देरी हुई.

औसत दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या मात्रा 30% अधिक थी. लंबी छुट्टी के कारण यात्रियों की संख्या में ये इजाफा देखा गया था. डायल के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि संदिग्ध बैगों की तलाशी और बैन किए गए चीज़ों को हटाने से बैगेज हैंडलिंग प्रक्रिया पर असर पड़ा.

यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया

खुश्बू नाम की एक यूज़र ने ट्विटर पर लिखा कि दुनिया के नंबर एक एयरपोर्ट के खिताब से नवाज़े जाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए ऐसी दिक्कतें पैदा कर दी. क्या दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग के लिए फिर से टेस्ट होना चाहिए.

After being world's no 1 Airport, they created such problems for the passengers.

#DelhiAirport , we are very proud of you. Just imagine if the capital city airport is in such condition, where does our country stands now? Over 3000 back has been reported misplaced due to system failure at @DelhiAirport . This is #AcheDin