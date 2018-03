छत्तीसगढ़: सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद, सीएम रमण सिंह ने की निंदा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सुकमा नक्सली हमले की निंदा की है और इसे नक्सलियों की कायरतापूर्ण हरकत बताया है. आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य के सुकमा जिले में नक्सलियों के सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किए जाने की घटना की कठोर शब्दों में निंदा की है. सिंह ने इस हमले को नक्सलियों की कायरतापूर्ण हरकत बताया है. उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है.

संकट में है नक्सलियों का अस्तित्व: सीएम रमण सिंह

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुकमा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में राज्य सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में हर प्रकार के निर्माण और विकास के कार्य किए जा रहे हैं. इससे इन जिलों की तस्वीर बदल रही है और नक्सलियों का अस्तित्व संकट में है. इससे घबराकर उनके द्वारा विकास कार्यों में रूकावट डालने के लिए इस प्रकार का कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला किया गया है. यह नक्सलियों की जन-विरोधी और विकास-विरोधी हिंसक मानसिकता का परिचायक है.

इस शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा: सीएम

रमन सिंह ने कहा है कि आज सुरक्षा बलों के हमारे जिन बहादुर जवानों ने कर्त्तव्य के मार्ग पर अपनी आहूति दी है, उनकी इस शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा. सिंह ने कहा है कि हम छत्तीसगढ़वासी इन शहीदों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं. मुख्यमंत्री ने हमले में घायल जवानों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है. उन्होंने अधिकारियों को घायल जवानों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने का निर्देश दिया है. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आज नक्सलियों ने एंटी लैंडमाइन व्हीकल को विस्फोट से उड़ा दिया. इस घटना में सीआरपीएफ के नौ जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हुए हैं.

नौ सीआरपीएफ जवानों की जान जाना त्रासदीपूर्ण: राहुल गांधी

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों के हमले में सीआरपीएफ के नौ जवानों के शहीद होने पर शोक जताया. उन्होंने कहा कि इस घटना से त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण आतंरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के बारे में पता चलता है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादी हमले में नौ सीआरपीएफ जवानों की जान जाना त्रासदीपूर्ण है. इससे त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण आतंरिक सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के बारे में पता चलता है.’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं.’’

The Maoist attack in Sukma, Chhattisgarh in which 9 CRPF jawans lost their lives is tragic. It reflects a deteriorating internal security situation due to flawed policies.



My condolences to the families of those killed. To those who have been injured, I wish a speedy recovery.