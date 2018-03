अब सहयोगी का हमला, चिराग पासवान बोले- '2019 जीतना उतना आसान नहीं होगा'

नई दिल्ली: यूपी और बिहार के उपचुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद अपनों के बाद अब सहयोगी पार्टी ने हमला किया है. लोक जनशक्ति पार्टी(एलजेपी) अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है. चिराग ने कहा, "बीजेपी हार को लेकर उतनी गम्भीर नहीं है जितनी होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का यही हाल रहा तो 2019 जीतना उतना आसान नहीं होगा.

लोक जनशक्ति पार्टी केन्द्र में बीजेपी की सहयोगी है और एनडीए में शामिल है. चिराग के पिता रामविलास पासवान केन्द्र में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं. चिराग ने यह भी कहा कि बीजेपी नई सीटें तो जीत रही है लेकिन उसे बचा नहीं पा रही है.

As far as #Bihar by-poll is considered NDA doesn't have to worry, but results of UP by-poll, especially #Gorakhpur being home turf of CM,is a cause of worry. NDA, specifically BJP,needs to re-work strategy,more so when you have huge majority both in UP & centre: Chirag Paswan.LJP pic.twitter.com/RJ8iaFReU6