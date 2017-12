एयर इंडिया के वीआईपी लाउंज के खाने में कॉकरोच, एयरलाइन ने माफी मांगी

नई दिल्ली: दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रीमियम यात्रियों के लिए एयर इंडिया के लाउंज में एक यात्री को दिए गए खाने में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है. इस यात्री ने ट्विटर के जरिये इस बारे में शिकायत की है जिसके बाद एयरलाइन ने माफी मांगी है.

पेशे से पत्रकार हरिंदर बवेजा ने अपनी प्लेट में कॉकरोच की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है. इस महिला पत्रकार ने ट्वीट किया, ‘‘बिजनेस और फर्स्ट क्लास श्रेणी के यात्रियों के दिल्ली लाउंज में खाने की प्लेट में कॉकरोच मिला है.’’ एयरलाइन ने इस घटना के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया कि कैटरिंग सेवा प्रदाता को इस बारे में सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है.

Dear @airindiain cockroaches on food plates at your Delhi Lounge for biz and first class passengers. Disgusting pic.twitter.com/LEy9GtrgTY