भीमा कोरेगांव हिंसा: भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जिग्नेश-उमर खालिद के खिलाफ शिकायत दर्ज

पुणे: पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसे गुजरात के विधायक और दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी और दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ 31 दिसंबर को पुणे में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक शिकायत मिली है. मेवाणी और खालिद ने यहां ‘एल्गार परिषद’ में हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के शनिवार वाडा में बीते 31 दिसंबर को भीमा-कोरेगांव की लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर किया गया था.

