राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेता, राहुल बोले- SIT करे जज लोया की मौत की जांच

नई दिल्ली: पूर्व जज लोया की मौत को लेकर राजनीति आज भी गर्म है. आज कांग्रेस समेत विपक्ष की पार्टियों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जज लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग की है.

जांच के लिए एसआइटी का गठन किया जाए- राहुल

राहुल गांधी ने कहा, ''15 दलों के 114 सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. उनकी (जज लोया की) मौत का मामला संदेहजनक नजर आता है. इस मामले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दी है.'' उन्होंने आगे कहा, '' संसद के दोनों सदनों में इस मामले को लेकर कई सांसदों की मांग है कि इस मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया जाए.''

जज लोया केस की जांच की मांग को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस समेत पांच विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे.



