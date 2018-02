राफेल सौदे पर राहुल के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा- विमान की कीमत बताएं

नई दिल्ली: राफेल सौदे को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए गए बयान के बाद सरकार इस मामले में लगातार घिरती नज़र आ रही है. आरोप है कि यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान राफेल सौदा तीन गुना महंगा हुआ है. अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कल मोदी सरकार को घेरा था और अब कांग्रेस प्रवक्ता रंदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा, "क्या मोदी सरकार बताएगी कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद कीमत क्या है? प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री लड़ाकू विमानों की कीमत बताने से क्यों बच रहे हैं." एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, "क्या ये सही है कि यूपीए द्वारा खरीदे जाने वाले एक जहाज की कीमत 526.1 करोड़ रुपए आती, जबकि मोदी सरकार द्वारा खरीदे जा रहे एक जहाज की कीमत 1570.8 करोड़ रुपए आएगी. अगर ये सही है तो राजस्व को हुई हानि का जिम्मेदार कौन है?"

What is the price per aircraft of the 36 Rafale Aircrafts being purchased by Modi government? Why are Prime Minister and Defence Minister hiding the ‘purchase price’? 1/#TheGreatRafaleMystery