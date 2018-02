कैप्टन के दामाद के मामले में कांग्रेस की दो टूक, दोषी हो तो सजा दो लेकिन नीरव मोदी पर चुप्पी तो तोड़ो

नई दिल्ली: ओबीसी बैंक कर्ज घोटाले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह से जुड़ी चीनी मिल के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है. बीजेपी के इस हमले के बावजूद कांग्रेस बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है.

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एबीपी न्यूज से कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए लेकिन राजनीतिक रंजिश के तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने भी देश के पैसों की हकमारी की है तो उसे सजा मिले चाहे वो अमित शाह के बेटे हों या किसी मुख्यमंत्री के दामाद.

हालांकि जाखड़ ने कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठा दिया. जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस को ये शक है पिछले दस दिनों से जब से राहुल गांधी ने नीरव मोदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है तब से ध्यान भटकाने के लिए छींटाकशी की जा रही है. ऐसे में ये कार्रवाई राजनीतिक रंजिश हो सकती है.

इस खबर को कांग्रेस के हैंडल से ट्वीट करने के बाद डिलीट किए जाने पर जाखड़ ने कहा कि ट्विट पर विवाद अनावश्यक है. जाखड़ ने कहा कि छींटाकशी के बजाय बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी नीरव मोदी पर अपनी चुप्पी तोड़ें.

जाखड़ ने साफ किया कि कैप्टन के दामाद विवाद के बावजूद कांग्रेस नीरव मोदी और एनपीए के मुद्दे पर हमलावर रहेगी और देश का पैसा लूटने वालों पर कार्रवाई की मांग करती रहेगी. दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से बयान जारी किया गया है कि उनके दामाद को बिना तथ्यों के अनावश्यक विवाद में घसीटा जा रहा है. ट्वीट में ये भी कहा गया है कि कैप्टन के दमाद के आरोपी कंपनी में महज 12.5% शेयर हैं.

