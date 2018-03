कांग्रेस महाधिवेशन: राहुल गांधी ने कहा- देश को बांटा जा रहा है, हम जोड़ने का काम करेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने आज पहली बार पार्टी महाधिवेशन को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. राहुल ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश को बांटा जा रहा है, हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश हर धर्म, जाति का है. महाधिवेशन को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी. पार्टी के दोनों शीर्ष नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के विरोध में मोर्चा बनाने के फॉर्मूले के संकेत दे सकते हैं.अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ नेता ए के एंटनी, जनार्दन द्विवेदी और पार्टी के प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष, जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता मौजूद हैं.84वें कांग्रेस महाधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, विदेशी मामलों और कृषि, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन से जुड़े प्रस्ताव पारित किये जाएंगे. प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान बड़े नेताओं के साथ साथ जमीनी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी प्रमुखता से मंच दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की इच्छा के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्षों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''इस बार अन्य सत्रों की तुलना में महाधिवेशन अलग होगा क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं की तुलना में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं.''

10:58 AM: राहुल बोले- कांग्रेस पार्टी अपने दिग्गज नेताओं और युवाओं के समर्थन से आगे बढ़ेगी. मेरा काम उन्हें साथ ले चलना है

10:57 AM: राहुल ने कहा, जब युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं तो वह आगे का रास्ता नहीं देख पाते. कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है

10: 56 AM: राहुल ने कहा, युवा मोदी जी की तरफ देखता तो उन्हें रास्ता नहीं दिखता. कांग्रेस पार्टी युवाओं को रास्ता दिखा सकती है

10:55 AM: केवल एक चिह्न (कांग्रेस पार्टी का चिह्न) देश को एकजुट कर सकती है और हम उसी दिशा में का कर रहे हैं- राहुल गांधी

10:52 AM: राहुल ने कहा- केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे रही है

10:52 AM: राहुल ने कहा, देश हर धर्म, जाति का है, कांग्रेस जो भी करेगी हर एक के लिए करेगी

10:51 AM: वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ता को जोड़ने का काम करेंगे- राहुल

10:50 AM: राहुल गांधी ने कहा- देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, हम जोड़ने का काम करेंगे

10:45 AM: राहुल गांधी का संबोधन शुरू, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- देश को बांटा जा रहा है

10:30 AM: कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की बात कर सकती है

10:22 AM: मां सोनिया गांधी के बगल में मंच पर बैठे हैं राहुल गांधी, कई दिग्गज हैं मौजूद

10:20 AM: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राहुल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात,

10:15 AM: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में गाए जा रहे हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत

10:10 AM: कांग्रेस महाधिवेशन में पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित, सुशील कुमार शिंदे, एके एंटनी

10:05 AM: एबीपी न्यूज से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, फूलपुर और गोरखपुर में विपक्ष ने हराया, 2019 में भी देंगे चुनौती

10:00AM: कांग्रेस महाधिवेशन को आज संबोधित करेंगे राहुल गांधी

