नयी दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिंगापुर और मलेशिया की पांच दिन की यात्रा आज शुरू की. इस यात्रा के दौरान वो वहां भारतीय समुदाय से के लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष का इन दोनों देशों के प्रधान​मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है. गांधी आज सिंगापुर पहुंचे हैं.

आज दोपहर 2.45 बजे सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में राहुल का संबोधन होगा. इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राहुल गांधी के फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा. इस कार्यक्रम के अलावा वो आज भारतीय उद्ययोगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे और सिंगापुर के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे.

Congress President Rahul Gandhi met with Indian-origin CEOs of companies in Singapore and discussed a range of issues including jobs, investments, and the prevalent economic conditions #RGInSingapore pic.twitter.com/VVjuLR8QKc