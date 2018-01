मेघालय में 30 जनवरी से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे राहुल गांधी

शिलांग: मेघालय में कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान की शुरूआत पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार से करेंगे. इस दौरान वह धार्मिक प्रमुखों और परंपरागत संस्थानों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे.

मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा चुनावों के लिए अगले महीने की 27 तारीख को मतदान कराया जाना है. इसकी घोषणा करते हुए कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी मेघालय में अनोखे तरीके से चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे.

