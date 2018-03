शिलांग: एनपीपी के कॉनराड संगमा ने मेघालय के सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली. इसी के साथ कांग्रेस के 10 सालों के राज को समाप्त करते हुए राज्य में पहली बार एनडीए का शासन स्थापित हो गया. शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और मणिपुर के डिप्टी सीएम शामिल थे. इस सरकार में यूनाईटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) अध्यक्ष डोनकूपर रॉय विधानसभा अध्यक्ष होंगे.

2 सीटों के साथ बीजेपी बना रही है गठबंधन की सरकार

संगमा ने रविवार शाम राज्यपाल से मुलाकात की और 60 सदस्यीय विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन के साथ राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. 34 विधायकों में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के 19, यूडीपी के छह, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) के चार, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) और बीजेपी के दो-दो और एक निर्दलीय विधायक शामिल हैं.

NPP's Conrad Sangma takes oath as Meghalaya CM in Shillong. pic.twitter.com/bDZB4KnLM7

कौन है कोनराड संगमा

कॉनराड संगमा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा के पुत्र हैं. पश्चिम गारो हिल्स जिले के सेलसेल्ला विधानसभा सीट से 2008 में एनसीपी (NCP) के टिकट पर विधायक बनें थें. 2008 में मेघालय राज्य के वित्त मंत्री बने थें. 2009 से 2013 तक संगमा मेघालय विधानसभा में नेता विपक्ष थे. 6 जनवरी 2013 को एनसीपी (NCP) से अलग होकर पीए संगमा ने एनपीपी (NPP) पार्टी बनाई थी.

2013 के विधानसभा चुनाव में संगमा एनपीपी से सेलसेल्ला विधानसभा सीट से चुनाव हार गए. 2016 के लोकसभा के उप-चुनाव में संगमा तुरा लोक सभा सीट से एनपीपी के सांसद चुने गए. लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है, 40 साल के हैं. इनके भाई जेम्स संगमा Dadenggre सीट से विधायक है. इनकी बहन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अगाथा संगमा दक्षिण तुरा से विधायक हैं

कुछ ऐसा होगा बाकी का मंत्रिमंडल

Council of Ministers being sworn-in at oath ceremony in Meghalaya's Shillong pic.twitter.com/SUWZEQ34cZ