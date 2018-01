एक ' भगवत गीता ' 38000 रुपए में !

हरियाणा: हम सभी ने कभी न कभी भगवत गीता बाजार से जरूर खरीदी होगी और घर में रखी होगी. ज़रा याद कीजिए कि आपने ये कालजयी ग्रंथ कितनी कीमत में ली थी? ख़ैर , आपने जितने में भी ली हो , अगर हम ये कहें कि एक भगवत गीता की कीमत 38000 रुपये है तो आप चौंक सकते हैं लेकिन ये सच है . एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है हरियाणा सरकार ने पिछले साल हुए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान एक भगवत गीता पर 38000 रुपया खर्च किया है.

आरटीआई से हुआ खुलासा

हरियाणा के आरटीआई कार्यकर्ता राहुल सहरावत ने जब गीता महोत्सव के ख़र्चे को लेकर जवाब मांगा तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से दिए गए जवाब में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हुए तमाम ख़र्च का ब्यौरा दिया गया है.

इसमे बताया गया है कि भगवत गीता की दस प्रतियों के लिए सरकार की तरफ से 3,79,500 रूपये ख़र्च किए गए. यानि कि भगवत गीता की एक प्रति का दाम 37,950 रूपये यानि क़रीब 38,000 रूपये है.

आरटीआई के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक तन्वी स्टेशनर्स नाम के एक दुकान से इन 10 प्रतियों की खरीद की गई है.

दिलचस्प बात ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़ॉन डॉट कॉम पर भगवत गीता की प्रतियां 170 रुपये से लेकर 850 रुपये ( डिलक्स एडिशन ) में उपलब्ध है . ऐसे में ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी कि आखिर हरियाणा सरकार ने भगवत गीता के लिए इतनी महंगी कीमत क्यों अदा की?

फिजूलखर्ची पर सवाल

ज़ाहिर है हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अब सवाल भी उठने लगे हैं.

इंडियन नेशनल लोक दल(आईएनएलडी) के हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने ट्विटर पर लिखा है, " 10 भगवत गीता 3,79,500 रुपये में @mlkhattar सरकार द्वारा खरीदी गई .. वाह @narendramodi जी हरियाणा में कितनी ईमानदार सरकार है.. गीता के नाम पर भी चोरी, ऊपर से सीनाजोरी.. #Scam "

