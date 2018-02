नई दिल्ली: केरल में दो दिन पहले हुई एक आदिवासी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने असहिष्णुता के खिलाफ खड़े होने की जरूरत पर जोर दिया है. राहुल ने ट्वीट कर कहा, "मैं केरल में एक आदिवासी के साथ हुई बर्बर और जघन्य लिंचिंग की घटना जो कि कैमरे में कैद हुई है से स्तब्ध हूं. हमें अपने समाज में फैल रही असहिष्णुता के खिलाफ उठ खड़े होने की ज़रूरत है और एक स्वर में ऐसी जघन्य हिंसा की भर्त्सना करने की ज़रूरत है."

आपको बता दें कि बीते गुरुवार को केरल के पलक्कड़ जिले से एक आदिवासी पुरुष को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला. मॉब लिंचिंग के शिकार इस व्यक्ति पर एक किलो चावल चुराने का आरोप था. बताया जा रहा है कि महज़ इतनी सी बात के लिए इस व्यक्ति को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पांच को हिरासत में लिया गया है.

I am deeply disturbed by the savage and cruel lynching of a tribal in Kerala yesterday, captured on camera.