ABP न्यूज़ पर फूट फूट कर रोए अंकित के पिता, केजरीवाल से कहा- ‘मेरे साथ गेम न खेलें’

नई दिल्ली: दिल्ली में अंकित सक्सेना की शोक सभा से उठकर चले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े होने लगे हैं. सीएम केजरीवाल पर आऱोप है कि वह अंकित की पिता की तरफ से मुआवजा मांगे जाने के बाद सभा से उठकर चले गए थे. इस पर अंकित के पिता यशपाल सक्सेना ने कहा है कि केजरीवाल उनके साथ गेम न खेलें.

मेरा तमाशा मत बनाओ- अंकित के पिता

एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में अंकित पिता यशपाल सक्सेना बीच में ही फूट-फूट कर रोने लगे. उन्होंने कहा, ‘’मुझे नहीं पता केजरीवाल की क्या मजबुरियां है. मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूं. मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. मुआवजा मिले तो ठीन न मिले तो ठीक. मेरा तमाशा मत बनाओ. मेरी पत्नी जिंदा लाश बन गई है.’’

मैंने कभी नहीं कहा कि जीवनयापन करने में दिक्कत आ रही है- अंकित के पिता

उन्होंने आगे कहा, ‘’मुझे लगा केजरीवाल मेरे हमदर्द हैं. मेरा एकलौता बेटा चला गया है इसलिए मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं.’’ उन्होंने कहा है, ‘’मैंने यह कभी नहीं कहा कि मुझे जीवनयापन करने में दिक्कत आ रही है.’’

यशपाल सक्सेना ने कहा, ‘’मेरी किसी ने कोई नाराजगी नहीं है. मेरा दुख यह है कि इतने सारे लोगों में से सभी आश्वासन दे रहे हैं. सीएम साहब भी मेरे लिए कुछ कर रहे होंगे.’’

बता दें कि सोमवार को दिल्ली के ख्याला में अंकित की तेरहवीं पर शोक सभा आयोजित की गई थी. इस शोक सभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे. इस पूर्व मंत्री कपिल शर्मा ने आऱोप लगाया है कि अंकित के परिवार की तरफ से मुआवजा मांगे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल वहां से उठकर चले गए थे.

Watch



Scene 1 - Kejriwal to family of #AnkitSaxena Ji



Scene 2 - Kejriwal to families of MM Khan Ji & Tanzeem Ahmed Ji



ये फर्क क्यों???



इसे देखने के बाद आज रात आप सो नहीं पाएंगे।



ये इस देश मे मजहब की राजनीति का सबसे गंदा चेहरा हैं। pic.twitter.com/DL1Vpb5rG6