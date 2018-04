दिल्ली: नेपाल के पीएम केपी ओली के भारत दौरे का दूसरा दिन, आज होगी पीएम मोदी से मुलाकात

नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के तीन दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है. नेपाली पीएम का आज राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा जहां वो राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मिलेंगे. ओली और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी. जिसके बाद विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और प्रेस बयान जारी होंगे.

इसके बाद आज ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम ओली से मुलाकात करेंगे. यात्रा के दौरान ओली उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू से भी मिलेंगे. ओली उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नॉलजी यूनिवर्सिटी भी जाएंगे जहां उन्हें विज्ञान में डॉक्टरेट की मानद उपाधिसे नवाजा जाएगा.

