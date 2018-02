दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 साल से फरार 15 लाख का इनामी आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 10 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिद्दीन के 15 लाख के इनैमी आतंकी आरिज़ खान उर्फ जुनैद गिरफ्तार को गिरफ्तार किया है. आरिज़ खान उर्फ जुनैद दस साल से फरार था. 13 सितंबर, 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा आरिज दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल रहा है.

एनआईए ने आरिज पर 10 लाख और दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था. जानकारी के मुताबिक आरिज़ खान उर्फ जुनैद मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है. एनआईए की टीम और अन्य जांच एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं.

