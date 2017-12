न्यू ईयर पर दिल्ली पुलिस की मुहिम, 'अगर प्लान है दारू और चखना तो गाड़ी घर पर ही रखना'

नई दिल्ली: न्यू ईयर पर अगर आप दिल्ली में हैं और बाहर जाकर पार्टी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के पास आपके लिए एक बेहद खास संदेश है.

इस न्यू ईयर पर दिल्ली पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मुहिम छेड़ी है. दिल्ली पुलिस ने इसे नाम दिया है 'अगर प्लान है दारू और चखना तो गाड़ी घर पर ही रखना'.





दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर पर एक बेहद रोचक फोटो शेयर करते हुए इस मुहिम की जानकारी दी है. इस ट्वीट के साथ #PeekeMatChalana का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं दिल्ली पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफीसर मधुर वर्मा ने नए साल के लिए कुछ नियम भी बताए हैं. जैसे अगर आप नशे में हैं तो प्राइवेट कैब बुक करें, अपने साथ एक् ड्राइवर रखें जो नशे में ना रहे और हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

This #NewYearsEveParty

Drive sober, else the party is over!#NewYearsResolution #YaDrinkYaDrive pic.twitter.com/PrMup09yPj