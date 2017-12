पीएम मोदी से मिले रूसी उप-प्रधानमंत्री रोगोजिन, ऊर्जा-तकनीक में द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रूसी उप प्रधानमंत्री दमित्रि रोगोजिन के साथ ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रूस के उप प्रधानमंत्री दमित्रि रोगोजिन के साथ उपयोगी मुलाकात हुई. इस साल भारत और रूस के बीच उच्चस्तरीय आदान-प्रदान हुआ जिससे हमारे दोनो देशों को फायदा हुआ.’’

Had a productive meeting with the Deputy Prime Minister of Russia, Mr. Dmitry Rogozin. This year saw increased high-level exchanges between India and Russia, which benefits our nations. We discussed cooperation in areas including energy and technology. https://t.co/9entqNF01c