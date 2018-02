पीएनबी घोटाला: ED ने सीज़ की नीरव मोदी की संपत्ति, अभी तक 5,870 करोड़ की जब्ती

नई दिल्ली: पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. इस मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरव मोदी के छह घर, दस दफ्तर, एक फार्म हाउस और 135 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली है. ईडी ने नीरव मोदी का अलीबाग में स्थित फार्म हाऊस, सोलर पावर प्लांट और अहमदनगर में स्थित उनकी 135 एकड़ जमीन सहित पुणे और मुंबई में दफ्तर और घर जब्त किए हैं.

ED attaches 21 immovable properties worth Rs 523.72 crore of #NiravModi & companies controlled by him under PMLA. The attached assets include a farm house in Alibag, Solar Power Plant, 135 Acre land in Ahmednagar and residential & office properties in Mumbai & Pune. pic.twitter.com/aI2YdgOUMc