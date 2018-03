छत्तीसगढ़: सुकमा में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ जारी, 9 जवान शहीद

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में में नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ की मुठभेड़ जारी है. करीब कई घंटे से चल रही मुठभेड़ में अब तक 9 सीआरपीएफ जवान के शहीद होने की खबर है. हालांकि इसकी अबतक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

स्पेशल डीजी(एंटी नक्सल ऑपरेशन) डीएम अवस्थी ने बताया कि सीआरपीएफ के 212 बटालियन का एक दस्ता किस्टाराम के जंगल के इलाके की गश्त पर निकला था उसी वक्त उनका वाहन नक्सलियों के बिछाए लैंड माइन की चपेट में आ गया और उसमें विस्फोट हो गया. अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच गया है. इस वक्त कोई फायरिंग नहीं हो रही है.

A patrolling party was going from Kistaram to Palodi in an anti-landmine vehicle which was targeted by Naxals with an IED. Extra force has reached the spot, there is no firing at present: DM Awasthi, Special DG, Anti Naxal Operations on IED blast in #Chhattisgarh's Sukma pic.twitter.com/sI3BbqJzAR