जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में आतंकियों की गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद, मुठभेड़ जारी

पुलिस ने कहा, ''सुरक्षाबलों ने मंगलवार शाम को तलाशी के लिए कुलगाम जिले के खुदवानी क्षेत्र के वानी मोहल्ला को चारों ओर से घेर लिया. तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की कुछ आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई."

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ को देखते हुए सीआरपीएफ की छह अतिरिक्त कंपनियां बुलाई है. मुठभेड़ के दौरान स्थानीय नागरिकों में अफवाह नहीं फैले और विरोध प्रदर्शन न हो इसके मद्देनजर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिले में इंटरनेट सेवा रोक दी है. साथ ही श्रीनगर-बनिहाल रूट पर ट्रेन सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है.

#Kulgam encounter is in progress. Details will follow.@JmuKmrPolice